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Milli sporcu Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre su üstü disiplininde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Şampiyona 20 Temmuz'da sona erecek.

calendar 18 Temmuz 2025 13:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Milli sporcu Derin Toparlak, 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı'nın mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası, Polonya'nın Olsztyn kentinde başladı.

Milli sporcu Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstü disiplininde 12 dakika 46.52 saniyeyle Avrupa üçüncüsü oldu. Bu kategoride Macaristan'dan Kovacs Megyer altın, ev sahibi Polonya'dan Filip Drabza gümüş madalya aldı.



TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Avrupa Şampiyonası'na madalyayla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Şampiyona, 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Paletli Yüzme Milli Takımı kadınlarda Feyza Sarıhan, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Melek Ecrin Belen, Ilgın Atasoy ve Irmak Ertemel, erkeklerde ise Derin Toparlak, Kaan Efe Kaya, Ömer Faruk Saydam, Derin Atman, Berk Yavuzaslan, Yağız Çaldaştan, Ege Şükür ve Arda Karacabay'dan oluşuyor.

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