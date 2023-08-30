Milli para tekvandocular, Paris'te 5 madalya kazandı

Para Tekvando Paris Grand Prix'inde mücadele eden milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli para tekvandocular, Paris'te 5 madalya kazandı
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30 Ağustos 2023 21:40
Para Tekvando Paris Grand Prix'inde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.

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