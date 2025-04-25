Milli para tekvandocular, Çin'de 7 madalya kazandı

Para Tekvando Milli Takımı, Çin'in Taian kentinde düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando (WT) Asya Federasyonu tarafından organize edilen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota puanı sağlayan organizasyonda, 13 milli sporcu mücadele etti.



Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanırken, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalya elde etti.



