Milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerini sonlandırdı

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, 19 yıllık kariyerini 90 madalya ile noktalayarak yeni bir yolculuğa adım attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerini sonlandırdı
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27 Nisan 2025 16:56
Son güncelleme 27 Nisan 2025 16:57

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, 19 yıllık aktif sporculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Nesim Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini noktaladığını belirterek, "Bu bir veda değil, yeni başlangıçların habercisi. Şimdi başka alanlarda, hayatın tam içinde, çok daha büyük bir amaç için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı. 

1992 doğumlu Turan, 2014 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Güney Kore ve Çin'in yıllara dayanan üstünlüğünü kırdıktan sonra 2018'de bir kez daha dünya şampiyonluğu elde etti.

Milli sporcu, Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kürsüsünde yer aldı.

Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılar elde eden Turan, kariyerini toplam 90 madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı formayı 19 yıl boyunca taşıyan Turan, mesajını "Başlamak kadar zamanında bırakmak da değerlidir. Şimdi başka alanlarda ama hayatın tam içinde, çok daha büyük bir amaç için mücadeleye devam edeceğim. Evden çıkamayan tek bir engelli birey kalmayana kadar çalışmayı, üretmeyi ve destek olmayı sürdüreceğim. Sporun bana kattığı gücü, şimdi başkalarına ilham vermek için kullanacağım. Bugüne kadar yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bu sadece bir veda değil, umut dolu bir yolculuğun yeni başlangıcı. Sevgi ve mücadeleyle kalın." sözleriyle tamamladı.

 

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