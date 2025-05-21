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Milli para atletler, İsviçre'de madalya mücadelesi verecek

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 6. ayağı İsviçre'de gerçekleştirilecek.

calendar 21 Mayıs 2025 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atletler, İsviçre'de madalya mücadelesi verecek
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Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 6. ayağı İsviçre'de yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 23-25 Mayıs tarihlerinde Nottwil kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyona katılacak milli para atletler şunlar:

Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Nejdet Çetin, Canan Doğan, Ilgın Meryem Metin, Muhammed Khalvandi, Abdullah Ilgaz, Hamza Güleç.


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