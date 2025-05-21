Milli para atletler, İsviçre'de madalya mücadelesi verecek

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 6. ayağı İsviçre'de yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 23-25 Mayıs tarihlerinde Nottwil kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılacak milli para atletler şunlar:
Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Nejdet Çetin, Canan Doğan, Ilgın Meryem Metin, Muhammed Khalvandi, Abdullah Ilgaz, Hamza Güleç.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 23-25 Mayıs tarihlerinde Nottwil kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılacak milli para atletler şunlar:
Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Nejdet Çetin, Canan Doğan, Ilgın Meryem Metin, Muhammed Khalvandi, Abdullah Ilgaz, Hamza Güleç.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....