Ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, Phillip Island Pisti'nde yeni takımı Yamaha ile sezonun 18 turluk ilk yarışına 4. cepten başladı.



Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2025'teki ilk yarışında başarılı bir mücadele sergileyen Can Öncü, damalı bayrağı 5. sırada geçti.



Yarışı, Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Ducati pilotu Alman Marcel Schroetter de üçüncü sırada tamamladı.



Can Öncü, bu sonuçla genel klasmanda 11 puanla beşinci sıraya yerleşti. Stefano Manzi 25 puanla birinci, Tom Booth-Amos 20 puanla ikinci, Marcel Schroetter de 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Milli motosikletçi, supersportta 23 Şubat Pazar günü Avustralya'da TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkabilmek için yarışacak.