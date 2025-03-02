Milli karateciler, Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Haber; AA
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Milli karateciler, Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
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02 Mart 2025 21:32
Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer gümüş ve bronz madalya elde etti.  Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen organizasyonun büyükler kategorisinde 12 ülkeden, 337 karateci yarıştı.

Kadir Furkan Genç, Süleyman Aydemir, Mert Halıcı, Muhammet Halit Ulukök, Ekrem Altuner Yılmaz ve Yunus Ferhat Demircan'dan oluşan Türkiye'nin erkek kumite takımı, Balkan 2'ncisi oldu.

Zümra Rezzan İm de kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyayı boynuna taktı.

Veteranlar kategorisinde tatamiye çıkan Türk sporcular ise 8 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

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