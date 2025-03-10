Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 1 gümüş 4 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2025 01:10
Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Başkent Tiran'daki organizasyonda erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda madalya müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçiler, 5 sıkletin tamamında madalya kürsüsünde yer alma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus Amal Dzhandubaev'e 65 kilo finalinde 6-4 yenilen Abdullah Toprak, gümüş madalya aldı.

Üçüncülük maçlarında rakiplerini yenen milli güreşçiler Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) ise bronz madalya elde etti.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 14 Mart'ta sona erecek.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery