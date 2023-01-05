Milli eskrimci Muhammed Furkan, gözünü Paris 2024 kotasına dikti

İran'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanan milli eskrimci Muhammed Furkan Kalender, bu yıl elde edeceği başarılarla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası almayı hedeflediğini belirtti.



Muhammed Furkan, spora 9 yaşındayken eskrimde milli takım antrenörü babası Mustafa Kalender'in yönlendirmesiyle başladı.



Daha sonra yıldızlar ve gençlerde kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Muhammed Furkan, en son İran'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya elde etti.



Bu yıl katılacağı organizasyonlarda da kendisini göstermek isteyen Muhammed Furkan, kazanacağı başarılarla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası almayı hedefliyor.



- "İlerleyen süreçte ülkemizi olimpiyatta temsil etmek istiyorum"



Muhammed Furkan Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayakta oynanan satranç" olarak tabir edilen eskrimde mücadele ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.



Eskrimin hem hayatta hem de derslerde kendisine olumlu katkısı olduğunu dile getiren Muhammed Furkan, elde ettiği başarılarda babasının büyük payı bulunduğunu da vurguladı.



Muhammed Furkan, şubat ve mart aylarında Estonya ile Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediğini vurgulayarak, "Elde edeceğim başarılarla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almak istiyorum. Kesinlikle öncelikli hedefim budur. İlerleyen süreçte ülkemizi olimpiyatta temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Babasıyla çalışmanın avantajlı olduğunu belirten Muhammed Furkan, "Kendisine hem antrenör hem de babam olarak güveniyorum. O pistin içindeyken babamın söyledikleri benim için daha güvenilir oluyor. Babamla çalışmaktan çok mutluyum. Bazen olumsuz durumlar da olabiliyor. İş aynı zamanda eve de taşınıyor. Evde bazen 'Keşke şu hamleyi yapsaydın.' gibi konuşmalar geçiyor." diye konuştu.



Eskrime ilk başladığı zamanlarda arkadaşlarının ilginç sorular sorduğunu anlatan Muhammed Furkan, "Eskrime ilk başladığımda arkadaşlarım bana, 'Bu spor nasıl yapılıyor? Kılıç kesiyor mu, deliyor mu?" gibi ilginç sorular soruyordu. Ancak şimdi öyle değil. Yaygınlaştığı için böyle şaşırtıcı sorular sorulmuyor. Artık eskrim sporu biliniyor." şeklinde konuştu.



- Doğualp: "Başarılarıyla övünüyoruz"



Milli sporcunun eğitim gördüğü Çankaya Üniversitesi'nde Spor İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nihat Doğualp, Muhammed Furkan'ın çok başarılı olmasını istediklerini aktardı.



"Muhammed Furkan, eskrimde kendini kanıtlamış bir öğrencimiz." diyen Doğualp, "Şu ana kadarki başarılarıyla övünüyoruz. Hem akademik hayatta hem de sporda başarılı olmayı sürdürmesini istiyoruz. İkisini birlikte yürütürse hem bizim hem de ailesi için çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.









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