Milli eskrimci İrem Karamete, 2024 Paris Olimpiyatları için çalışıyor

Eskrimde Antalya'daki Satellite Turnuvası'nda kadınlar flörede birinciliği elde eden İrem Karamete Baldini, 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürüyor.



2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden milli eskrimci, Antalya'daki birinciliğinin ardından dünya sıralamasında 34. sıraya yükseldi.



Bu hafta sonu İspanya'nın Barcelona kentindeki turnuvada mücadele edecek İrem Karamete Baldini, yaptığı açıklamada, Paris Olimpiyatlarına kota almak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.



İrem Karamete Baldini, annesi Nili Drori Karamete'nin 1976 Montreal ve 1984 Los Angeles Olimpiyatlarında yarıştığını hatırlatarak, "Annemi örnek alarak devam ettiğim kariyerimde ben de 3. kez olimpiyatlarda yer almak istiyorum." dedi.





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