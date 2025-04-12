Milli cimnastikçimiz Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalyanın sahibi!

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Osijek Dünya Kupası'nda milli cimnastikçimiz Adem Asil halka aletinde 14.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçimiz Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalyanın sahibi!
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12 Nisan 2025 21:14
Son güncelleme 12 Nisan 2025 22:15
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem, Osijek kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyondaki finalde 14.700 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Halka aleti finalinde mücadele eden bir diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise 14.200 puanla 5'inciliği elde etti.

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