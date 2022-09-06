Milli cimnastikçiler, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası için İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-18 Eylül'de başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.



Şampiyonada Türkiye'yi, bireyselde Kamelya Tuncel, grupta ise Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek



Şampiyona hazırlanan milli sporculardan Kamelya Tuncel Ankara'da, diğer sporcular ise İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Milli takım, hazırlıklarını tamamlamasının ardından 11 Eylül'de organizasyonun yapılacağı ülkeye gidecek.









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