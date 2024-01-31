Milli atletler, Çekya'da boy gösterdi

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan Milli atletler, Çekya'da düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletler, Çekya'da boy gösterdi
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31 Ocak 2024 15:18
Dünya Salon Şampiyonası, Avrupa Atletizm Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atletler, Çekya'da düzenlenen yarışlarda mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde düzenlenen özel salon yarışmalarında Kayhan Özer, 60 metrenin final yarışında 6.67'lik derecesiyle beşinci oldu.

Buse Arıkazan Çağlayan ise sırıkla atlama branşında 4.13'lük derecesiyle organizasyonu sekizinci tamamladı.

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