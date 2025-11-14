14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 8. oldu!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 25 metre spor tabanca kadınlar kategorisinde sekizinci oldu.

calendar 14 Kasım 2025 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 8. oldu!
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 25 metre spor tabanca kadınlar kategorisinde sekizinci oldu. 

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda 25 metre spor tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.

Milli atıcı, müsabakalar sonucu şampiyonayı sekizinci sırada bitirdi. Bu sonuçla Şevval İlayda, atıcılık tarihinde bu kategoride Dünya Şampiyonası Finali'ne yükselen ilk milli sporcu ünvanını elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
