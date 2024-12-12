UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Milan, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. San Siro'daki mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Milan, 42. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Kızılyıldız, bu gole 67. dakikada Nemanja Radonjic ile cevap verdi. Milan, Tammy Abraham'ın 87. dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Milan, 12 puana yükseldi. Kızılyıldız, 3 puanda kaldı.
Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız, PSV Eindhoven'ı konuk edecek.
Milan, 42. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Kızılyıldız, bu gole 67. dakikada Nemanja Radonjic ile cevap verdi. Milan, Tammy Abraham'ın 87. dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Milan, 12 puana yükseldi. Kızılyıldız, 3 puanda kaldı.
Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız, PSV Eindhoven'ı konuk edecek.