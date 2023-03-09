Milan ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Milan, deplasmanda Tottenham'la 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Milan çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde
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09 Mart 2023 01:05
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Milan, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 biterken ilk maçı 1-0 kazanan Milan adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda zaman zaman Milan, zaman zaman da Tottenham baskısını izlememize rağmen eşitliği bozan gol bir türlü gelmedi.

Maçın 77. dakikasında ise Christian Romero ikinci sarıdan kırmızı kart görerek ev sahibi Tottenham'ı 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Milan rakibinin eksik kalmasını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

Bu skorun ardından Milan, ilk maçın avantajını kullanarak 1-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Tottenham ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

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