20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Milan'da Allegri farkı!

Milan'da sezon başında takımın başına geçen Massimiliano Allegri, farkını ortaya koydu. İtalyan teknik adam, 7 haftada Milan'ı zirveye taşıdı.

calendar 20 Ekim 2025 13:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da Allegri farkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri farkı hissediliyor.

Sezon başında Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, 7 hafta sonunda Milan'ı zirveye taşıdı.

Cremonese'ye kaybeden ve lige kötü bir başlangıç yapan Milan, ligde daha sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (Juventus) aldı. Milan, İtalya Serie A'da ilk 7 haftayı 16 puanla zirvede tamamladı.

TOPLAM PERFORMANSI

Milan'ın başında toplamda 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP

Allegri yönetimindeki Milan, ligde gelecek hafta sahasında Pisa'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.