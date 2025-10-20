Milan'da Allegri farkı!

❌1-2 Cremonese

✅0-2 Lecce

✅1-0 Bologna

✅0-3 Udinese

✅2-1 Napoli

⭕0-0 Juventus

✅2-1 Fiorentina



📊16 puan, lider👀



Massimiliano Allegri ✍ Milan pic.twitter.com/aGlLnY0Vkn



— Sporx (@sporx) October 20, 2025

Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri farkı hissediliyor.Sezon başında Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, 7 hafta sonunda Milan'ı zirveye taşıdı.Cremonese'ye kaybeden ve lige kötü bir başlangıç yapan Milan, ligde daha sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (Juventus) aldı. Milan, İtalya Serie A'da ilk 7 haftayı 16 puanla zirvede tamamladı.Milan'ın başında toplamda 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.Allegri yönetimindeki Milan, ligde gelecek hafta sahasında Pisa'yı konuk edecek.