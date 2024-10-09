Mijatovic: 'Bizim için heyecan verici'

Basketbol THY EuroLeague'nin 2. haftasında perşembe günü Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımız için heyecanlı bir dönemdeyiz çünkü bu sezon EuroLeague'de ilk iç saha maçımızda yeni salonumuzda sahaya çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici. Elbette çok zorlu ve çok iyi yönetilen bir rakibe karşı oynayacağız. Maçı kazanmak için savunma ve hücumda yapmamız gereken her şeyi mümkün olan en yüksek seviyede yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı oyuncu Rodrigue Beaubois ise "Perşembe günü yeni salonumuzdaki ilk EuroLeague iç saha maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmalar her zaman çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Hiç şüphesiz ki sahada yine zorlu bir mücadele olacak. Ama seyircimizin bize vereceği enerji ile birlikte evimizdeki ilk maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



