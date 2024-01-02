'de son dönemde yeniden bir çıkış yakalayan ve ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Portekizli orta saha oyuncusu'ya Avrupa'nın önemli bir takımı talip oldu..Bundesliga'nın güçlü temsilcilerinden'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor. Alman kulübünün teklifinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.