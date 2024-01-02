Miguel Crespo'ya Bundesliga'dan kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo'yu Bundesliga'nın önemli takımlarından Eintracht Frankfurt'un istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'ya Bundesliga'dan kanca!
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02 Ocak 2024 14:32
Fenerbahçe'de son dönemde yeniden bir çıkış yakalayan ve ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Avrupa'nın önemli bir takımı talip oldu..

Bundesliga'nın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

KAPIYI 8-10 MİLYON EURO BANDINDA AÇACAKLAR

Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor. Alman kulübünün teklifinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor. 

 
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