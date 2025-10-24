Midtjylland, Tel Aviv'de farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsrail temsilcisi Makkabi Tel Aviv sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırladı.

TSC Arena'da oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Midtjylland'a galibiyeti getiren golleri Franculino Dju (2) ve Philip Billing kaydetti. Midtjylland'da 46. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Aral Şimşir bir de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Midtjylland, Avrupa Ligi'nde 9 puanla haftayı lider kapatırken, henüz galibiyeti bulunmayan Makkabi Tel Aviv ise 1 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Midtjylland sahasında İskoç ekibi Celtic'i ağırlayacak. Makkabi Tel Aviv ise İngiliz temsilcisi Asyon Villa'ya konuk olacak.