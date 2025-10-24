23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Midtjylland, Tel Aviv'de farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Midtjylland, deplasmanda Makkabi Tel Aviv'i 3-0 mağlup etti; Aral Şimşir'in asist yaptığı maçta goller Franculino Dju (2) ve Philip Billing'den geldi.

calendar 24 Ekim 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsrail temsilcisi Makkabi Tel Aviv sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırladı.
 
TSC Arena'da oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Midtjylland'a galibiyeti getiren golleri Franculino Dju (2) ve Philip Billing kaydetti. Midtjylland'da 46. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Aral Şimşir bir de asist yaptı.
 
Bu sonuçla birlikte Midtjylland, Avrupa Ligi'nde 9 puanla haftayı lider kapatırken, henüz galibiyeti bulunmayan Makkabi Tel Aviv ise 1 puanda kaldı.
 
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Midtjylland sahasında İskoç ekibi Celtic'i ağırlayacak. Makkabi Tel Aviv ise İngiliz temsilcisi Asyon Villa'ya konuk olacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.