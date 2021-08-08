Michael Frey durdurulamadı, 1 maçta 5 gol attı!

Belçika Ligi 3. hafta mücadelesinde Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege'i Michael Frey'in golleriyle 5-2 mağlup etti.

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Michael Frey durdurulamadı, 1 maçta 5 gol attı!
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08 Ağustos 2021 16:25
Belçika Ligi 3. hafta karşılaşmasında Standart Liege, Royal Antwerp'i konuk etti.

Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antwerp'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda Michael Frey kaydetti.

Bu sonucun ardından Antwerp, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükselterek 11. sırada yer buldu. 2 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Liege ise 4 puanla 10. sırada yer aldı.

Royal Antwerp, gelecek hafta Charleroi ile deplasmanda karşılaşacak. Standart Lige ise Beerschot'a konuk olacak.


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