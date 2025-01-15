MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 19:28
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

Durmaz, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde Başkan Nurettin Açıkalın ile görüştü.

Bir süre önce kulübün başkanı olan Açıkalın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Durmaz, misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Açıkalın, ziyarette Durmaz'a isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery