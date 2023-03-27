MHK'den atamalar için flaş karar!

Merkez Hakem Kurulu, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." açıklaması yaptı.

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MHK'den atamalar için flaş karar!
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27 Mart 2023 12:01
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin atanmasıyla ilgili bir kuralı kalan haftalarda değiştirdiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

MHK bu açıklamayı, haftalık hakem programının bulunduğu bölümden tek cümle olarak duyurdu.

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