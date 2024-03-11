MHK'den apar topar Kadir Sağlam kararı

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam ile ilgili sabah saatlerinde karar aldı.
Mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.
GÖZLEMCİ 'ÇOK KÖTÜ' RAPORU VERDİ
Fenerbahçe - Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına 'çok kötü' raporu verdi.
Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermemeyi kararlaştırdı.
YÖNETİMİ ELEŞTİRİLDİ
Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede iki takıma da 6'şar olmak üzere toplam 12 sarı kart çıkardı. 1'i teknik direktör İbrahim Üzülmez'e olmak üzere Pendikspor'a 3 kırmızı kart gösterdi.
Uzatmalarla birlikte 110 dakika süren mücadelede topun oyunda kalma süresi 47 dakika olurken, toplam 46 kez faul düdüğü çalındı.
FIFA kokartlı Kadir Sağlam, 38 hafta sürecek sezonu 13 maçla kapatmış olacak.
BEIN TRIO'DA NE DEDİLER?
"KADİR SAĞLAM'I YÜKSELTENLER GÖREVDEN ALINSIN"
Bülent Yıldırım: Faul standartı yoktu. Öyle başladı, öyle de bitti maç.
Deniz Çoban: Görünen köy kılavuz istemez. Kadir Sağlam ne zaman sahaya çıksa çaldığı çalmadığı düdüklerle, gösterdiği göstermediği kartlarla maçın gidişatına etki ediyor. Skor kendiliğinden ortaya çıkarsa problem olmuyor. Kadir Sağlam, bir şeyleri çözmek zorunda kalırsa sorun çıkıyor.
İnanılmaz bir standartsızlık. Şaşırmıyorum. Süper Lig'e çıkması, büyük takımların maçlarında görev alması, FIFA kokartı takması Kadir Sağlam'ın sorunu değil. Kimler o merhalelerde imza attı Kadir Sağlam'ın yükselmesine, bölge sorumlusu kimdi, ben buldum çıkardım diyen kimdi, bugün hala ben çıkardım diyen kim tespit edilecek, onların yetkileri varsa ellerinden yetkileri alınacak.
Bahattin Duran: Ne yazık ki bir FIFA hakemi için iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Hatta bir FIFA hakemine yakışmadı verdiği kararlar.
Mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.
GÖZLEMCİ 'ÇOK KÖTÜ' RAPORU VERDİ
Fenerbahçe - Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına 'çok kötü' raporu verdi.
Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermemeyi kararlaştırdı.
YÖNETİMİ ELEŞTİRİLDİ
Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede iki takıma da 6'şar olmak üzere toplam 12 sarı kart çıkardı. 1'i teknik direktör İbrahim Üzülmez'e olmak üzere Pendikspor'a 3 kırmızı kart gösterdi.
Uzatmalarla birlikte 110 dakika süren mücadelede topun oyunda kalma süresi 47 dakika olurken, toplam 46 kez faul düdüğü çalındı.
FIFA kokartlı Kadir Sağlam, 38 hafta sürecek sezonu 13 maçla kapatmış olacak.
BEIN TRIO'DA NE DEDİLER?
"KADİR SAĞLAM'I YÜKSELTENLER GÖREVDEN ALINSIN"
Bülent Yıldırım: Faul standartı yoktu. Öyle başladı, öyle de bitti maç.
Deniz Çoban: Görünen köy kılavuz istemez. Kadir Sağlam ne zaman sahaya çıksa çaldığı çalmadığı düdüklerle, gösterdiği göstermediği kartlarla maçın gidişatına etki ediyor. Skor kendiliğinden ortaya çıkarsa problem olmuyor. Kadir Sağlam, bir şeyleri çözmek zorunda kalırsa sorun çıkıyor.
İnanılmaz bir standartsızlık. Şaşırmıyorum. Süper Lig'e çıkması, büyük takımların maçlarında görev alması, FIFA kokartı takması Kadir Sağlam'ın sorunu değil. Kimler o merhalelerde imza attı Kadir Sağlam'ın yükselmesine, bölge sorumlusu kimdi, ben buldum çıkardım diyen kimdi, bugün hala ben çıkardım diyen kim tespit edilecek, onların yetkileri varsa ellerinden yetkileri alınacak.
Bahattin Duran: Ne yazık ki bir FIFA hakemi için iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Hatta bir FIFA hakemine yakışmadı verdiği kararlar.
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