Metin Uçar, yeniden Ankara Keçiörengücü'nde

Ankara Keçiörengücü, sezon başında takımdan ayrılan Metin Uçar'ı yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Uçar, yeniden Ankara Keçiörengücü'nde
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07 Ocak 2022 20:30
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Metin Uçar'ı yeniden kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Bu sezon başında TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübüne transfer olan 30 yaşındaki başarılı file bekçisi, sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından eski takımı Ankara Keçiörengücü ile yeniden anlaştı." ifadelerine yer verildi.


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