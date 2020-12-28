Metin Tekin: 'Teknik direktör izleri gördük'

Spor yorumcusu Metin Tekin, Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki 3-0'lık galibiyetini değerlendirdi.



Metin Tekin'in yorumları şu şekilde;



"GÖRÜNTÜDEN KARAR VERİLMİYOR"



"VAR hakemleri, görüntüden belli olmuyor diye karar verdi. Görüntüden karar veremiyorsunuz, bir yerden çıkmış, bir yerden çıkmamış gözüküyor. VAR hakemi çıkmadığını mı görüp karar verdi, bence ihtimal üzerinden karar verdi. Bunu cevabını kim verecek? Hatalı da olsa, düzgün de olsa hakemin kararına uydular, kendi ellerinde bir kanıt olsa gösterirlerdir."



"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"



"Ankaragücü maçında da, Sivas maçında da çok iyi oynamadı ama işi gördü. Bazen gümbür gümbür olmaz, bazen böyle kazanılır. Çok önemli 3 puan."



"TEKNİK DİREKTÖR İZLERİ GÖRDÜK"



"Beşiktaş'ın hikayesine Başakşehir maçından itibaren bakmak lazım. Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçları çok farklı bir yere getirdi. Teknik direktörü izleri gördük, farklı galibiyetler gördük. Bir tek Alanya mağlubiyeti var."



