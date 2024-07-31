Metehan Baltacı, Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray, Emin Bayram'ın ayrılığı sonrası Metehan Baltacı'yı takımda tutacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Metehan Baltacı, Galatasaray'da kalıyor
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31 Temmuz 2024 08:49
Galatasaray'da Emin Bayram'ın ayrılığı sonrası kampın yıldızlarından Metehan Baltacı'nın takımda kalmasına karar verildi.

Eyüpspor'un ısrarla istediği 21 yaşındaki futbolcu dördüncü stoper kadroda değerlendirilecek.

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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