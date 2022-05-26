Mesut Özil: 'Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor'

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.Endonezya'da yatırım yapan ve bu ülkeye giden tecrübeli yıldız, kariyerinde bir Endonezya'ya transfer olabileceğini söyledi. Mesut Özil, şu an için ise Türkiye'de mutlu olduğunu kaydetti.sözlerini kullanan 33 yaşındaki futbolcuaçıklamasını yaptı.Öte yandan Mesut Özil, Endonezya'da yapmak istediklerine ilişkin de konuşurken,ifadelerini kullandı.