Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, ameliyat oldu.
Belindeki sakatlık sonrası ameliyat olan yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlarını ve duarlarını için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
Belindeki sakatlık sonrası ameliyat olan yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlarını ve duarlarını için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
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