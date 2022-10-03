Mesut Özil ameliyat oldu

Başakşehir'in tecrübeli isimlerinden Mesut Özil, ameliyat oldu.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil ameliyat oldu
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03 Ekim 2022 17:22
Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, ameliyat oldu.

Belindeki sakatlık sonrası ameliyat olan yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlarını ve duarlarını için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

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