Mesut Bakkal: 'Çok basit goller yedik'

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altaş Denizlispor'da teknik direktör, Mesut Bakkal, maça iyi başlayan tarafın kendilerinin olduğunu söyledi.



İlk yarıda, geriden oyun kuran Sakaryaspor'u durdurmayı başardıklarını anlatan Bakkal, "Talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye sahadaki duruşa yakışmadı. Bu kadar iyi mücadele ettiğiniz maçtan puanla dönmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.



Takımdaki eksiklerden bahseden Bakkal, toparlanacaklarına inandıklarını kaydetti.



Takımın transfere yapamamasına değinen Bakkal, mevcut kadronun korunarak lige devam edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Sıkıntılı bir dönem ama hem ben hem de camia olarak, atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah devre arasında transfer açma olayı gerçekleşir ve daha güçlü, iyi şekilde mücadele etmeye başlarız. Şu andaki durum tabii ki iç açıcı değil."





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