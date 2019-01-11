İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Lionel Messi, Luis Suarez gibi isimlerin kadroda olmadığı maçta Levante, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Levante'nin gollerini 4. dakikada Erick Cabaco, 18. dakikada Borja Mayoral kaydetti.
Mücadelede Barcelona'nın tek golünü ise 85. dakikada penaltıdan Philippe Coutinho attı.
Kral Kupası'nda iki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak tarihinde oynanacak.
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Levante'nin gollerini 4. dakikada Erick Cabaco, 18. dakikada Borja Mayoral kaydetti.
Mücadelede Barcelona'nın tek golünü ise 85. dakikada penaltıdan Philippe Coutinho attı.
Kral Kupası'nda iki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak tarihinde oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın