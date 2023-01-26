Messi olacaktı formayı unuttu!

Galatasaray, sezon başında 6 milyon Euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi.Lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz kendisini gösteremedi. Geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.Barcelona'ya transferi FFP'ye takılan 2003 doğumlu yıldız adayı, kariyerini değiştiren bu durumdan olumsuz etkilendi.Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf, Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.