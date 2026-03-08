Messi'nin yıllık kazancı açıklandı; dudak uçuklatıcı

2023 yılından bu yana MLS'in Inter Miami takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin yıllık kazancı belli oldu.



MLS kulübünün ortaklarından olan Jorge Mas, Bloomberg'e verdiği röportajda Arjantinli yıldız hakkında çarpıcı sözler kullandı.



"MESSİ'YE YILDA 70-80 MİLTON DOLAR ÖDÜYORUM"



ABD'li iş insanı, takımın sponsorluk anlaşmalarını ve ek gelir kaynaklarını en üst düzeye çıkarma ihtiyacı duyduklarını söyledi. Mas, bunun sebebini ise futbolcuların pahalı olmasına bağladı.



Messi'nin maaşınıda açıklığa kavuşturan Mas, "Messi'ye ödeme yapıyorum. Her kuruşuna değiyor ama bu yılda 70 ila 80 milyon dolar arasında değişiyor. Her şey dahil." ifadelerini kullandı.



MESSI'NİN GELİR KALEMLERİ



MLS Oyuncular Birliği tarafından yayınlanan maaş rehberine göre Messi, 12 milyon dolarlık net maaşı ve 20.4 milyon dolarlık garantili tazminatıyla ligin en yüksek ücretli oyuncusu konumunda.



ESPN'in haberine göre 38 yaşındaki futbolcu, Adidas ile olan sponsorluk anlaşması ve ligin yayın ortağı Apple ile olan gelir paylaşımı anlaşması gibi diğer gelir kaynaklarından da faydalanıyor.



SÖZLEŞMESİNİ UZATTI



Lionel Messi geçtiğimiz ekim ayında Inter Miami ile 31 Aralık 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.



