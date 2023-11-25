Mertens, bu sezon ligde golle tanıştı

Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mertens, bu sezon ligde golle tanıştı
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25 Kasım 2023 23:14
Sarı-kırmızılıların Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında tabelayı değiştirmiş oldu.

Dries Mertens, mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha ağları sarsarak "double" yaptı.

Tecrübeli futbolcu, maç sonrasında taraftarlarla yapılan galibiyet kutlamasında "üçlü" çektirdi.

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