Mert Müldür, Karagümrük maçında forma bekliyor

Fenerbahçe'de Mert Müldür, milli aranın ardından oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma bekliyor.
OSAYI-SAMUEL CEZALI
Sarı-Lacivertliler'e yaz döneminde Sassuolo'dan katılan milli futbolcu, sezonun şu ana kadarki bölümünde fazla forma şansı bulamadı. Bright Osayi-Samuel'in Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla, Karagümrük karşısında cezalı duruma düşmesi, Mert Müldür'e forma şansı doğmasını sağladı.
24 yaşındaki sağ bek, milli aradaki antrenmanlarda hocası İsmail Kartal'ın gözüne girerek Karagümrük karşısında formayı kapmaya kararlı. Mert, şu ana kadar 8 resmi maçta 118 dakika süre alabildi.
OSAYI-SAMUEL CEZALI
Sarı-Lacivertliler'e yaz döneminde Sassuolo'dan katılan milli futbolcu, sezonun şu ana kadarki bölümünde fazla forma şansı bulamadı. Bright Osayi-Samuel'in Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla, Karagümrük karşısında cezalı duruma düşmesi, Mert Müldür'e forma şansı doğmasını sağladı.
24 yaşındaki sağ bek, milli aradaki antrenmanlarda hocası İsmail Kartal'ın gözüne girerek Karagümrük karşısında formayı kapmaya kararlı. Mert, şu ana kadar 8 resmi maçta 118 dakika süre alabildi.