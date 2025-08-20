Mert Müldür, ilk 11'e geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe'de Feyenoord maçında sakatlanan ve Göztepe maçında forma giyemeyen Mert Müldür, kadroya geri döndü.
Milli futbolcu, Benfica'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
