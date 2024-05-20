Mert Hakan Yandaş'tan OLAY paylaşım!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'tan OLAY paylaşım!
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20 Mayıs 2024 08:50
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 08:54
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.

Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.

Maç öncesi yaşanan o anlar:







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