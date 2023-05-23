Mert Hakan ve İsmail'den Samet Akaydin'e destek

Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'ten Samet Akaydin'e destek geldi.
Mert Hakan Yandaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samet Akaydin'le fotoğrafını paylaştı ve "Hoş geldin..." ifadelerini yazdı.
Samet Akaydin'le Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan İsmail Yüksek ise sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor maçında Trezeguet ile yaşadığı olay çok konuşulan Samet Akaydin, TFF tarafından "Tükürmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
Fenerbahçeli futbolseverler, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'in paylaşımlarına yoğun şekilde ilgi gösterdi.
Mert Hakan Yandaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samet Akaydin'le fotoğrafını paylaştı ve "Hoş geldin..." ifadelerini yazdı.
Samet Akaydin'le Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan İsmail Yüksek ise sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor maçında Trezeguet ile yaşadığı olay çok konuşulan Samet Akaydin, TFF tarafından "Tükürmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
Fenerbahçeli futbolseverler, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'in paylaşımlarına yoğun şekilde ilgi gösterdi.