Mert Günok: 'Hakem hatalarını oyuncularla değerlendiriyoruz'

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki kalecisi Mert Günok, Turkuvaz Medya Spor Zirvesine açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe derbisini değerlendiren Günok, "Bu zamana kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Geçtiğimiz sezon da benzer şekilde iyi başlayamamıştık. Ancak son kazandığımız Fenerbahçe maçı, aynı zamanda çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsat oldu." dedi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe galibiyetinin ardından yemekle ilgili konuşan Mert Günok, "Genellikle maçlardan sonra yemeklerimizi burada yiyoruz. Tesislerde, maçlardan sonra hem ben hem de Türk oyuncular genelde stadyumdan tesise dönmeyi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımdaki genç yeteneklere de değinen Milli kaleci "Genç ve Türk oyuncuların çoğu bizde. Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve isimlerini saymadığım diğer genç oyuncularımız, hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak elbette, onların da tecrübelenmesi gerekiyor. Bu süreçte, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Son olarak takıma yeni katılan yabancı oyuncular hakkında konuşan tecrübeli file bekçis "Yeni gelen yabancı oyuncularımız var ve onlara Türkiye'deki futbol iklimini anlatmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda, deplasmanlardaki taraftar baskısı veya maçın genelinde sıkça konuşulan hakem hataları gibi durumları tek tek değerlendiriyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Fenerbahçe derbisini değerlendiren Günok, "Bu zamana kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Geçtiğimiz sezon da benzer şekilde iyi başlayamamıştık. Ancak son kazandığımız Fenerbahçe maçı, aynı zamanda çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsat oldu." dedi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe galibiyetinin ardından yemekle ilgili konuşan Mert Günok, "Genellikle maçlardan sonra yemeklerimizi burada yiyoruz. Tesislerde, maçlardan sonra hem ben hem de Türk oyuncular genelde stadyumdan tesise dönmeyi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımdaki genç yeteneklere de değinen Milli kaleci "Genç ve Türk oyuncuların çoğu bizde. Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve isimlerini saymadığım diğer genç oyuncularımız, hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak elbette, onların da tecrübelenmesi gerekiyor. Bu süreçte, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Son olarak takıma yeni katılan yabancı oyuncular hakkında konuşan tecrübeli file bekçis "Yeni gelen yabancı oyuncularımız var ve onlara Türkiye'deki futbol iklimini anlatmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda, deplasmanlardaki taraftar baskısı veya maçın genelinde sıkça konuşulan hakem hataları gibi durumları tek tek değerlendiriyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.