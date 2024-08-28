Mersinli sporcudan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Samet Nas, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mersinli sporcudan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarı
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28 Ağustos 2024 16:50
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Samet Nas, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluğu göğüsledi.

15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Mersinli sporcular başarıyla döndü. Tarsus Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Nas, genç erkekler kategorisinde 70 kiloda dünya şampiyonu oldu. Aynı turnuvada yarışan bir diğer Tarsuslu sporcu Yusuf Altundal ise dünya beşincisi oldu. 61 ülkeden katılımın olduğu organizasyon, Tarsus'un uluslararası alanda temsil edilmesinde büyük bir gurur kaynağı oldu. 

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