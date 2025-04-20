Mersin Spor, 3 maç aranın ardından galip

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 78-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Spor, 3 maç aranın ardından galip
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20 Nisan 2025 16:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersin Spor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 78-73 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2

Semt77 Yalovaspor: McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3

1. Periyot: 28-22

Devre: 44-41

3. Periyot: 59-58

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