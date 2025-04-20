Mersin Spor, 3 maç aranın ardından galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersin Spor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 78-73 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2
Semt77 Yalovaspor: McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3
1. Periyot: 28-22
Devre: 44-41
3. Periyot: 59-58
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2
Semt77 Yalovaspor: McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3
1. Periyot: 28-22
Devre: 44-41
3. Periyot: 59-58