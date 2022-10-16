Merkezefendi dibe demir attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu Altan Erol dışında tamamen değiştiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, büyük umutlarla girdiği sezona iyi başlamadı.
Yeni kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor'a 79-70 yenilerek başlayıp, ardından Darüşşafaka deplasmanını da 93-80 kaybeden Denizli temsilcisi, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da 68-56 yenilerek 3'te 0 çekti.
Yeni kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor'a 79-70 yenilerek başlayıp, ardından Darüşşafaka deplasmanını da 93-80 kaybeden Denizli temsilcisi, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da 68-56 yenilerek 3'te 0 çekti.
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