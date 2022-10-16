Merkezefendi dibe demir attı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, büyük umutlarla girdiği sezona iyi bir başlangıç yapmayı başaramadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi dibe demir attı
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16 Ekim 2022 15:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu Altan Erol dışında tamamen değiştiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, büyük umutlarla girdiği sezona iyi başlamadı.

Yeni kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor'a 79-70 yenilerek başlayıp, ardından Darüşşafaka deplasmanını da 93-80 kaybeden Denizli temsilcisi, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da 68-56 yenilerek 3'te 0 çekti.

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