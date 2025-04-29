Merih Demiral oynadı ve Al Ahli finalde!

Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ahli, Al Hilal'i 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Merih Demiral oynadı ve Al Ahli finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2025 21:38
Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ahli, Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Al Ahli, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan attı. Al Hilal'in tek golünü 42. dakikada Salem Al Dawsari attı.

Al Ahli'de Franck Kessie, 86. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Al Hilal'de Kalidou Koulibaly, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Al Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Al Hilal, turnuvaya veda etti.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.