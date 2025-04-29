Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ahli, Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Al Ahli, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan attı. Al Hilal'in tek golünü 42. dakikada Salem Al Dawsari attı.
Al Ahli'de Franck Kessie, 86. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Al Hilal'de Kalidou Koulibaly, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Al Hilal, turnuvaya veda etti.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan attı. Al Hilal'in tek golünü 42. dakikada Salem Al Dawsari attı.
Al Ahli'de Franck Kessie, 86. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Al Hilal'de Kalidou Koulibaly, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Al Hilal, turnuvaya veda etti.