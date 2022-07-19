Merih Demiral Inter'in transfer listesinde

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Inter tarafından transfer listesine alındığı belirtildi.



La Gazetta della Sport'un haberinde Inter'ın Slovak stoperi Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olması halinde Milli oyuncumuzun transferl istesinin ilk sırasında olduğu belirtildi. Merih Demiral ile birlikte bir çok takımın gözdesi olan Bremer'in de listedeki bir diğer isim olduğu ifade edildi.



Merih Demiral geçen sezon Atalanta'da kiralık oynamış, bu sezon için ise Bergamo ekibi satın alma opsiyonunu kullanarak 20 milyon euroya 24 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmişti.



Milli futbolcumuz Serie A'da bugüne kadar çıktığı 63 maçta 4 gol atıp 4'de asist katkısı yapmıştı.





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