Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.Al Hilal, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'un golleriyle 3-0'ı buldu.Al Ahli, 3-0'lık sonuçtan geri dönmeyi başardı. Al Ahli'nin gollerini 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.Karşılaşmada, Al Ahli forması giyen Merih Demiral 90 dakika süre aldı, 1 de gol attı.Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu.Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti.Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.