Mergim Berisha, Hoffenheim'den ayrılma arifesinde

Hoffenheim, forvet oyuncusu Mergim Berisha ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor.



Sky'ın haberine göre Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadroda düşünmüyor.



Bu kış transfer döneminde ayrılması beklenen Berisha ile Bundesliga'dan Werder Bremen ilgileniyor. Werder Bremen'in Alman oyuncu için temaslara başladığı ifade edildi.



BERISHA'NIN PERFORMANSI



Bu sezon Hoffenheim formasıyla 17 maça çıkan 540 dakika süre bulabilen Alman oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 26 yaşındaki santraforun Hoffenheim ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.