Menemenspor, Hekimoğlu Trabzon'u kupanın dışına itti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 mağlup eden NasaDoge Menemenspor, adını 5. tura yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Hekimoğlu Trabzon'u kupanın dışına itti!
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02 Aralık 2021 19:11
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Hekimoğlu Trabzon, NasaDoge Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı NasaDoge Menemenspor 3-0 kazanarak 5. tura adını yazdırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Temel, Emre Doğu

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 83 Çağatay Civelek), Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 Himmet Ertürk), Emre Özer (Dk. 60 Ba), Enes Sağlık, Toni Gomes (Dk. 86 Tahir Bölgebaşı), Emir Şenocak (Dk. 70 Berkan İbrahim Çakır), Edouard Ndiaye (Dk. 70 Enock Barwuah)

Hekimoğlu Trabzon: Azat Kuçkar, Miraç Acer, Emre Akgün, Alperen Köroğlu (Dk. 46 Ömür Han Çakır), Muhammed Ali Kurt, Kaan Öztürk, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Ahmet Sun (Dk. 77 Yağız Efe Yılmaz), Özkan Yıldırım, Abdulkadir Beyazit

Goller: Dk. 2 Toni Gomes, Dk. 26 Emre Özer, Dk. 88 Berkan İbrahim Çakır (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Edouard Ndiaye, Dk. 53 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 78 Enes Sağlık (NasaDoge Menemenspor)


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