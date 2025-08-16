Menemen FK'dan iki takviye

Yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, transferdeki suskunluğunu bozarak 2 takviye gerçekleştirdi.



Kulübü devretme planı rafa kalktıktan sonra sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı, teknik direktörlük görevine de Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil etti. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul, Hakan ile 1, Batuhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.





Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hakan Özkan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan Özduran'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."



