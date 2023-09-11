Menemen FK 1 puandan memnun

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, 1 puandan memnun.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK 1 puandan memnun
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11 Eylül 2023 15:16
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, 1 puandan memnun. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk yarıyı 1-0 galip tamamladıklarını ve uzun süre maçı önde götürdüklerini söyledi.

Karşılaşmanın bitimine 8 dakika kala kalelerinde golü gördüklerini ifade eden  Laleci, "Sahadan 3 puanla ayrılabilirdik ancak direnemedik. Sonuçta deplasmandan kaybetmeden dönmek de bizim adımıza ümit verici. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Seri yakalayıp zirve yarışına ağırlığımızı koyacağız" dedi.

Menemen FK hafta sonunda Etimesgut Belediyespor'u misafir edecek.
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