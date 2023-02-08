Mehmet Büyükekşi, yabancı oyunculara seslendi: 'Lütfen acımıza ortak olun'

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kariyerini Türkiye'de sürdüren yabancı futbolculara seslendi.



İşte Büyükekşi'nin çağrısı



"TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum. Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum.



Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi... Onları da TFF'nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum. Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur."



TFF'NiN BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASININ DETAYLARI



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